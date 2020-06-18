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    Здоров'я

    В Україні 10 областей і столиця не готові до послаблення карантину, – МОЗ

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    <p>Стало відомо, які регіони України не готові до послаблення карантину</p> - В Україні 10 областей і столиця не готові до послаблення карантину, – МОЗ

    Стало відомо, які регіони України не готові до послаблення карантину

    Послаблення карантину можливе за умови відповідності регіону трьом критеріям

    В Україні до послаблення карантинних обмежень не готові Київ і ще 10 областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю корона вірусом. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

    Послаблення  карантину можливе за умови відповідності регіону трьом критеріям:

    • інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
    • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
    • проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення.

    Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих на Covid-19 в таких регіонах:

    • Київ - 13,92;
    • Вінницька область - 21,18;
    • Волинська область - 33,36;
    • Житомирська область - 13,42;
    • Закарпатська область - 32,78;
    • Івано-Франківська область - 17,84;
    • Львівська область - 39,19;
    • Рівненська область - 34,44;
    • Тернопільська область - 18,59;
    • Харківська область - 12,53;
    • Чернівецька область - 37,95

    Окрім того, в Чернівецькій області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,37%.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

    Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легень — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
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