В Україні 10 областей і столиця не готові до послаблення карантину, – МОЗ
Стало відомо, які регіони України не готові до послаблення карантину
Послаблення карантину можливе за умови відповідності регіону трьом критеріям
В Україні до послаблення карантинних обмежень не готові Київ і ще 10 областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю корона вірусом. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Послаблення карантину можливе за умови відповідності регіону трьом критеріям:
- інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
- завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
- проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення.
Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих на Covid-19 в таких регіонах:
- Київ - 13,92;
- Вінницька область - 21,18;
- Волинська область - 33,36;
- Житомирська область - 13,42;
- Закарпатська область - 32,78;
- Івано-Франківська область - 17,84;
- Львівська область - 39,19;
- Рівненська область - 34,44;
- Тернопільська область - 18,59;
- Харківська область - 12,53;
- Чернівецька область - 37,95
Окрім того, в Чернівецькій області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,37%.
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Всього34063
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Хворіють17650
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Одужали15447
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Померли966
Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.
Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легень — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.