В Україні 10 областей і столиця не готові до послаблення карантину, – МОЗ



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Стало відомо, які регіони України не готові до послаблення карантину

Послаблення карантину можливе за умови відповідності регіону трьом критеріям

В Україні до послаблення карантинних обмежень не готові Київ і ще 10 областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю корона вірусом. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Послаблення карантину можливе за умови відповідності регіону трьом критеріям:

інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на Covid-19 на 100 тисяч населення.

Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих на Covid-19 в таких регіонах:

Київ - 13,92;

Вінницька область - 21,18;

Волинська область - 33,36;

Житомирська область - 13,42;

Закарпатська область - 32,78;

Івано-Франківська область - 17,84;

Львівська область - 39,19;

Рівненська область - 34,44;

Тернопільська область - 18,59;

Харківська область - 12,53;

Чернівецька область - 37,95

Окрім того, в Чернівецькій області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,37%.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легень — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.