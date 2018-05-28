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    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​

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    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​

    Регіональний етнофестиваль «Кодима-фест»-2018 зібрав тисячі місцевих мешканців та іноземних гостей.

    <p "="">На зелені свята в селі Івашків Кодимського району можна було взяти участь у козацьких розвагах, побачити старовинне трипільське житло, а також почути українські мелодії у виконанні кобзарів та лірників. До учасників із вітальним словом звернувся перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Терещук. 

    «Радий вітати гостей з інших країн та областей України! Маємо честь зберігати традиції наших предків. Щорічно тут збираються творчі люди, які разом пізнають культуру і примножують її багатство», — підкреслив Олександр Терещук.

    Для гостей фестивалю було організовано роботу семи тематичних локацій. Окремо працювала фотовиставка «Земля наших предків. Кодимщина». У свою чергу, малечу розважали казками, майстер-класами та іграми.

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    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​
    На Одещині етнофестиваль зібрав близько восьми тисяч гостей​

    «Проводити фестиваль на зелені свята стало традицією. Нашою метою було продемонструвати, як ми поважаємо свої традиції та національну культуру. І, сподіваюся, нам це вдалося», — додав голова Кодимської районної державної адміністрації Геннадій Гладенький.

    Зазначимо, протягом двох днів – 26 та 27 травня – гості фестивалю мали змогу ознайомитися з роботою народних майстрів та взяти участь у різноманітних майстер-класах. На сцені, тим часом, тривали виступи фольклорних гуртів, а на майданчику «Котуня» пригощали стравами традиційної кухні.

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