На Одещині мера, який програв на виборах, звільнили від кримінальної відповідальності

Чиновника навіть оголосили у розшук, причому це відбулося на початку виборів глави об'єднаної громади

Кілійський районний суд Одеської області звільнив колишнього міського голову Вилкового Матвія Іванова від кримінальної відповідальності за частинами 2 ст. 367 УК України (службова халатність) у зв'язку із закінченням терміну давності. Строк вийшов у кінці минулого року, резюмували у суді. Нагадаємо, раніше, Іванову інкримінували діяння,



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Колишній міський голова Вилкового Матвій Іванов

Чиновника навіть оголосили у розшук, причому це відбулося на початку виборів глави об'єднаної громади

Кілійський районний суд Одеської області звільнив колишнього міського голову Вилкового Матвія Іванова від кримінальної відповідальності за частинами 2 ст. 367 УК України (службова халатність) у зв'язку із закінченням терміну давності. Строк вийшов у кінці минулого року, резюмували у суді.

Нагадаємо, раніше, Іванову інкримінували діяння, передбачене частиною 5 статті 191 УК України - «крадіжка майна». Нібито в 2010-2013 роках, зайнявши посаду директора Кілійського суднобудівного судноремонтного заводу, він розпродав десятки тонн металу (лом і заготівлі для ремонту), що зберігаються на підприємстві.

Чиновника навіть оголосили у розшук, причому це відбулося на початку виборів глави об'єднаної громади, до складу якої входило Вилкове. Вибори Іванов програв, мером став його попередник Микола Дзядзіна. Після цього статтю оперативно переквалифікували на 367-ю статтю Кримінального кодексу з п'ятилітнім терміном давності.

За новою версією, Іванов не крав метал, а просто не перевірив, як він використовувався. Він дав розпорядження видати його зі складу на ремонт судів, але деталі були вкрадені та продані недобросовісними підлеглими, встановити особистість яких , слідство не змогло.

Джерело: Думская