На Одещині одна з керівників райвідділу поліції попалася на хабарі



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Посадовиця поліції систематично вимагала неправомірну вигоду від фігурантів справ

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступницю начальника одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Одеській області. Про це інформує прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що, використовуючи службове становище, заступник очільника райвідділу – керівник слідчого відділу систематично вимагала неправомірну вигоду від фігурантів справ за прискорення слідства, завершення досудового розслідування в їхніх інтересах та направлення матеріалів до суду.

Оперативники спецслужби затримали підполковника поліції̈ в центрі міста під час одержання неправомірної̈ вигоди у розмірі три тисячі доларів США. За вказану суму зловмисниця обіцяла потерпілому сприяння у справі по шахрайству завершити слідство та скерувати матеріали до суду.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук у робочому кабінеті чиновниці та виявили кошти загальною сумою майже чотири тисячі американських доларів США та п'ятнадцять виробів із золота.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів протиправної̈ діяльності.

Операція з викриття хабарниці проводилася спільно з регіональним підрозділом внутрішньої̈ безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.