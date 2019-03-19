На Одещині понад 11,5 тисяч випускників взяли участь у пробному ЗНО



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Випускники 2019 року пройшли пробне тестування

Понад 11,5 тисяч випускників регіону пройшли пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови і літератури. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

«Пробне тестування допомагає учасникам психологічно налаштуватися на іспит, навчитися ефективно розподіляти час та оцінити власні знання. А всі, хто завчасно зареєструвався, зможуть цієї суботи пройти пробне ЗНО ще з одного предмету за вибором», — заявив Олександр Лончак.

Зазначимо, ознайомитися з результатами пробного ЗНО можна буде 22 березня 2019 року. Вони не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не впливають на конкурсний бал під час вступу.

Нагадаємо, у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання учні мають можливість скористатися також безкоштовною онлайн-платформою BeSmart. В ній розміщено 2 000 уроків і 20 000 тестів від провідних освітян. Щоденно та за індивідуальним графіком їх можуть використовувати в різних регіонах України, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Ініціатор проекту — голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.