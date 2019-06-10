На Одещині п’яний водій на великій швидкості протаранив припарковане авто поліції



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В результаті аварії постраждав один із співробітників поліції Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

ДТП сталося тоді, коли група реагування патрульної поліції перевіряла документи водія іншого авто, який підрізав машину поліцейських

В місті Чорноморськ на Одещині ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп’яніння, на великій швидкості протаранив припаркований на узбіччі службовий автомобіль поліцейських із ввімкненими проблисковими маячками.

ДТП сталося тоді, коли група реагування патрульної поліції перевіряла документи водія іншого ВАЗу, який підрізав автомобіль поліцейських, повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що в результаті аварії постраждав один із співробітників поліції. Його госпіталізували у лікарню з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини та черепно-мозковою травмою.

«Винуватець ДТП у відділі поліції, він пройшов медичний огляд на стан алкоголю в крові. Вирішується питання про правову кваліфікацію події», - додали в поліції.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ДТП загинув заступник начальника управління комунальним майном Сумської обласної ради.