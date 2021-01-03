На Одещині шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення обличчя

З будинку пораненої дитини, де вона проживає з родиною, поліцейські вилучили три одиниці мисливської зброї з відповідними дозволами

Хлопчика з вогнепальним пораненням щелепи з місця проживання доставлено у районну лікарню

Поліцейські розслідують факт травмування 6-річного хлопчика у Тарутинському районі Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

«Хлопчика з вогнепальним пораненням щелепи з місця проживання доставлено у районну лікарню 1 січня. Стан дитини наразі стабільний, загрози її життю немає», – повідомили у поліції.

З будинку пораненої дитини, де вона проживає з родиною, поліцейські вилучили три одиниці мисливської зброї з відповідними дозволами, яка на момент вилучення знаходилася у сейфі.

Наразі призначено низку експертиз, правоохоронцям належить встановити обставини поранення дитини.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією статті 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.