На Одещині триває контрдиверсійна операція, є затримані

Причетність затриманих до розвідувальних груп противника та дій колаборантів перевіряється

На Одещині проводять контрдиверсійну операцію, уже затримано декількох людей. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

«У регіоні триває контрдиверсійна операція, є кілька затриманих людей, чия причетність до розвідувальних диверсійних груп противника та дій колаборантів зараз перевіряється», – уточнив він.

Представник ОВА пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом. Також він нагадав мешканцям області про високу ймовірність завдання ворожих ударів.

«Ворог намагатиметься атакувати як з Чорного моря, так і з берегів тимчасово окупованого Криму. Активно може діяти ворожа авіація», – наголосив Братчук.

Зазначимо, що Служба безпеки України раніше повідомила, що нейтралізувала російських диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті. Служба безпеки проводить посилену контрдиверсійну «зачистку» прифронтових районів на сході України.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни, ймовірно, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції й не зможуть захопити більше території в найближчі місяці.