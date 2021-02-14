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    Суспільство

    В Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин

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    <p>На високогір'ї&nbsp;є загроза сходження лавин</p> - В Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин

    На високогір'ї є загроза сходження лавин

    На високогір’ї Закарпатської області утримається сніголавинна небезпека III рівня

    У неділю, 14 лютого, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.

    «За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології 13 – 14 лютого на високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень)», – йдеться в повідомленні

    Нагадаємо, міністерство освіти і науки України, через негоду і морози, рекомендує закладам освіти розглянути можливість переведення навчання у дистанційний формат і провести серед учнів роз’яснювальну роботу щодо уникнення переохолодження.

    До слова, з 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновлюють роботу у звичайному режимі. Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, зазначили в КМДА.

    Як повідомлялося, через негоду в Україні затримується рух потягів.

    У неділю, 14 лютого, через негоду у п’яти областях обмежений рух транспорту.

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    Теги: вихідні ДСНС Карпати (гори) снігопад негода небезпека
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