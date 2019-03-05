На Одещині відбувся масштабний ярмарок (фото)



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Ярмарок «Скарби Одещини» відвідали понад 14 тисяч гостей

Понад 14 тисяч гостей завітали на святкування дня народження Одеської області. Кожен мав змогу розважитися під виступи музичних гуртів, познайомитися з особливими звичаями і народною творчістю. Весь колорит та смак регіону вже вдруге представили на масштабному ярмарку «Скарби Одещини».

«На одній площі вдалося показати все розмаїття, яке дарує нам Одеська область. І це відчувалося скрізь – у стравах, музиці, неймовірних усмішках гостей. Дякую кожному, хто долучився: місцевим товаровиробникам, рестораторам, артистам та представникам 26 районів. Ви — надихаєте!» — зазначив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Цьогоріч ярмарок відвідав президент України Петро Порошенко. Зі сцени Глава держави побажав регіону стати лідером туристичної галузі в усій Східній Європі. Також на «подвір’ях» кожного району побували представники дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, святкування дня народження області у форматі ярмарку започаткував голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.