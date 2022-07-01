На Одещині влада оголосила 2 липня днем жалоби

У регіоні рекомендовано не проводити концертно-розважальні заходи, спортивні змагання

В Одеській області 2 липня оголошено жалобу за загиблими в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Про це повідомляє Одеська міськрада в Telegram.

Завтра на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів держвлади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Крім того, в регіоні рекомендовано не проводити концертно-розважальні заходи, спортивні змагання. Також влада міста радить внести зміни в програми теле- і радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Нагадаємо, внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.