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рус
    Новини

    На Одещині влада оголосила 2 липня днем жалоби

    На Одещині влада оголосила 2 липня днем жалоби
    фото з відкритих джерел

    У регіоні рекомендовано не проводити концертно-розважальні заходи, спортивні змагання

    В Одеській області 2 липня оголошено жалобу за загиблими в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Про це повідомляє Одеська міськрада в Telegram.

    Завтра на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів держвлади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

    Крім того, в регіоні рекомендовано не проводити концертно-розважальні заходи, спортивні змагання. Також влада міста радить внести зміни в програми теле- і радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

    Нагадаємо, внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    На Одещині влада оголосила 2 липня днем жалоби