У Словаччині сталась моторошна ДТП. Загинув український далекобійник (фото)

У вантажівки розірвалося переднє колесо, через що водій фури не впорався з керуванням

Про аварію, яка сталась на кільцевій дорозі біля міста Свидник, Пряшівського краю, повідомили у групі Фейсбук Ceskoslovenski kamionisti.

За попередніми даними у вантажівки лопнуло переднє колесо, через що водій фури не впорався з керуванням та злетів з мосту на узбіччя.

На жаль, вантажівка впала з великої висоти, і за інформацією яку надають у групі, водій, що був з України не вижив.

Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в’їхав в кіоск.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 13 листопада, на Броварському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Водій автомобіля не впорався з керуванням.

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