На Одесу насувається сніговий циклон: мерія просить сидіти вдома
Місцевих жителів просять бути пильними
Активний циклон насувається на Одесу
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні вдень і протягом доби 27 січня у місті очікується ускладнення погодних умов: сильні опади, зниження температури, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, хуртовина, вітер північно-східний, 15-20 м/с.
Мерія Одеси просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.
Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки у результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.
- Департамент міського господарства – 705-48-84;
- Цілодобова медична швидка допомога – 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі – 102;
- Оперативний міський центр «Швидка комунальна допомога» – 15-01.
Нагадаємо, що в Одесі очікується погіршення погодних умов.