На Одесу насувається сніговий циклон: мерія просить сидіти вдома

Активний циклон насувається на Одесу

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні вдень і протягом доби 27 січня у місті очікується ускладнення погодних умов: сильні опади, зниження температури, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, хуртовина, вітер північно-східний, 15-20 м/с.

Мерія Одеси просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки у результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Департамент міського господарства – 705-48-84;

Цілодобова медична швидка допомога – 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі – 102;

Оперативний міський центр «Швидка комунальна допомога» – 15-01.

Нагадаємо, що в Одесі очікується погіршення погодних умов.