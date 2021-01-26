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    На Одесу насувається сніговий циклон: мерія просить сидіти вдома

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    <p class="header w">Місцевих жителів просять бути пильними</p> - На Одесу насувається сніговий циклон: мерія просить сидіти вдома

    Місцевих жителів просять бути пильними

    Фото з відкритих джерел

    Активний циклон насувається на Одесу

    За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні вдень і протягом доби 27 січня у місті очікується ускладнення погодних умов: сильні опади, зниження температури, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, хуртовина, вітер північно-східний, 15-20 м/с.

    Мерія Одеси просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

    Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки у результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

    • Департамент міського господарства – 705-48-84;
    • Цілодобова медична швидка допомога – 103;
    • Патрульна служба МВС України в Одесі – 102;
    • Оперативний міський центр «Швидка комунальна допомога» – 15-01.

    Нагадаємо, що в Одесі очікується погіршення погодних умов.

    Теги: МВС вітер
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