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    На Одещині сталася стрілянина, є вбитий та поранений

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    В Одеській області сталася стрілянина, є вбитий та поранений - На Одещині сталася стрілянина, є вбитий та поранений
    В Одеській області сталася стрілянина, є вбитий та поранений
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське на Одещині

    У селищі Лиманське в Одеській області сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула.

    Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

    «Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське на Одещині», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок події одну людину поранено та одну – вбито.

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.

    Правоохоронці зазначили, що відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Обставини події та особи постраждалих встановлюються.

    Теги: кримінал вбивство Одещина стрілянина
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