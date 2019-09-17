На вулицях Одеси необхідно замінити близько сотні застарілих світлофорів



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Велика кількість одеських світлофорів вже вичерпала свій ресурс

90 світлофорних об'єктів, що працюють на вулицях Одеси, потребують термінової заміни. Про це в ході апаратної наради повідомив керівник КУ «СМЕП» Віталій Бондаренко.

За його словами, в 2019 році було модернізовано 13 світлофорів.

«У нас сьогодні в модернізації потребують 90 світлофорів, які відпрацювали по 25 років і повністю виробили свій ресурс», - зазначив чиновник.

Для того, щоб зробити заміну застарілих світлофорів, необхідне додаткове фінансування. Крім того, на підприємстві не вистачає кадрів - зайнятими залишаються більше десятка вакансій.

Віталій Бондаренко також додав, що в 2019 році в результаті ДТП отримали пошкодження вісім світлофорів, які вже відремонтовані.

Джерело: Думская