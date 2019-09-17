На вулицях Одеси необхідно замінити близько сотні застарілих світлофорів
Велика кількість одеських світлофорів вже вичерпала свій ресурс
90 світлофорних об'єктів, що працюють на вулицях Одеси, потребують термінової заміни. Про це в ході апаратної наради повідомив керівник КУ «СМЕП» Віталій Бондаренко.
За його словами, в 2019 році було модернізовано 13 світлофорів.
«У нас сьогодні в модернізації потребують 90 світлофорів, які відпрацювали по 25 років і повністю виробили свій ресурс», - зазначив чиновник.
Для того, щоб зробити заміну застарілих світлофорів, необхідне додаткове фінансування. Крім того, на підприємстві не вистачає кадрів - зайнятими залишаються більше десятка вакансій.
Віталій Бондаренко також додав, що в 2019 році в результаті ДТП отримали пошкодження вісім світлофорів, які вже відремонтовані.
Джерело: Думская