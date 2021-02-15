Напад на журналіста: торговцю одеського ринку повідомили про підозру

Підозрюваним виявився 22-річний торговець цигарками

Торговцю одеського ринку повідомили про підозру в нападі на журналіста 7 каналу.

Конфлікт виник біля ринку "Північний" на початку лютого цього року, повідомляє пресслужба прокуратури.

Мешканцю Суворовського району повідомили про підозру за перешкоджання журналістській діяльності. Підозрюваним виявився 22-річний торговець цигарками на базарі. Конфлікт виник під час знімання журналістами 7 каналу сюжету для програми «Нормально». Йшлося про торгівлю підакцизними контрафактними цигарками. Підозрюваний спочатку лаявся на журналістів, бо боявся, що про його злочинну діяльність стане відомо. Після цього він почав погрожувати працівникам ЗМІ, і вибив в журналіста камеру з рук. Цікаво, що пізніше продавці надали пояснення свого вчинку. За їхніми словами, журналісти нібито «приїхали, незаконно познімали, побили всіх бізнесменів і поїхали».

Зазначимо, як мінімум 50 журналістів та інших співробітників ЗМІ по всьому світу у 2020 році загинули у зв'язку з їхньою професійною діяльністю. А з початку 2020 року в Україні зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів.