Скандал у міськраді Одеси: депутата роздратували прапори України (відео)

Депутатові не сподобалося, коли біля нього поставили прапорець України

Депутат від партії Шарія намагався прибрати прапорці України на сесії

Представник партії Шарія в Одеській міськраді Ілля Фрейман обурився скликанням позачергового засідання 15 лютого. Він заявив, що ймовірний напад Росії – це фейки та піар-програма Володимира Зеленського, повідомляє «Одеса 24».

Як відомо президент України Володимир Зеленський запровадив в Україні День єднання. Свято призначили на 16 лютого, щоб показати єдність українців проти агресії Росії.

Із цієї нагоди під час позачергового засідання в Одеській мерії біля кожного депутатського місця поставили прапорці України. Такий прояв патріотизму влаштував не всіх. Зокрема публічний скандал влаштував депутат від партії Шарія Ілля Фрейман, який заявив, що всі «прогинаються під піар-програму Зеленського». Він зібрав прапорці зі столів своїх колех і відклав усі в сторону.

«Не кулі вбивають людей, а низьке медобслуговування й соцзабезпечення. Що це за пафос, роздали усім прапорці, а з реальними проблемами, а не фейками, ми не боремось», – заявив Фрейман.

Чому зібрали засідання

На позачерговій сесії Одеської міськради розглядали питання змін до бюджету. Депутатам пропонували виділили гроші на забезпечення цивільного захисту та територіальної оборони.

Не всі колеги Іллі Фреймана розділили його проросійську позицію щодо «фейкового» наступу Росії. До слова, депутат від партії Шарія послався на російське МЗС щодо відведення їхніх військ від кордонів України.

Інші одеські депутати підкреслили, що ситуація 15 лютого в сесійній залі показала ставлення кожного ідо державного прапора, і до Батьківщини. Свою позицію Фрейману запропонували показати під час голосування, а також навчитися правильно поводитись.

Депутат Ілля Фрейман

Нагадаєио, 24 вересня СБУ оголосила підозру керівництву «партії Шарія».

Також політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.

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