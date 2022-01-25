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    Горила зі столичного зоопарку порвала подарунок з Німеччини (відео)

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    Горила Тоні &ndash; єдина рівнинна горила в Україні - Горила зі столичного зоопарку порвала подарунок з Німеччини (відео)
    Горила Тоні – єдина рівнинна горила в Україні
    фото скріншот відео

    Цього року Тоні виповнюється 48 років

    Горила Тоні з київського зоопарку нещодавно отримала різдвяні подарунки з Німеччини. Але скористалася ними недовго. Тоні порвав на шматки плед, який йому презентували. Відповідним відео поділивсяКиївський зоопарк в Instagram.

    «Тоні красунчик», – підписали відео.

    Горила Тоні – єдина рівнинна горила в Україні. Цього року Тоні виповнюється 48 років. Зараз він дотримується виключно вегетаріанської дієти – у раціоні завжди є сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій та багато рідини.

    Минулого року для Тоні співробітники Київського зоопарку створили велику літню «фазенду»на відкритому повітрі з гамаками та великою терасою.

    Як раніше повідомлялося, у мешканця київського зоопарку самця горили Тоні загострився комплекс хронічних хвороб внаслідок поважного віку.

    Теги: Київ зоопарк тварини овочі фрукти
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    Горила зі столичного зоопарку порвала подарунок з Німеччини (відео)