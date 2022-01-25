Горила зі столичного зоопарку порвала подарунок з Німеччини (відео)

Цього року Тоні виповнюється 48 років

Горила Тоні з київського зоопарку нещодавно отримала різдвяні подарунки з Німеччини. Але скористалася ними недовго. Тоні порвав на шматки плед, який йому презентували. Відповідним відео поділився Київський зоопарк в Instagram.

«Тоні красунчик», – підписали відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Київський зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)

Горила Тоні – єдина рівнинна горила в Україні. Цього року Тоні виповнюється 48 років. Зараз він дотримується виключно вегетаріанської дієти – у раціоні завжди є сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій та багато рідини.

Минулого року для Тоні співробітники Київського зоопарку створили велику літню «фазенду»на відкритому повітрі з гамаками та великою терасою.

Як раніше повідомлялося, у мешканця київського зоопарку самця горили Тоні загострився комплекс хронічних хвороб внаслідок поважного віку.