Горила зі столичного зоопарку порвала подарунок з Німеччини (відео)
Цього року Тоні виповнюється 48 років
«Тоні красунчик», – підписали відео.
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Горила Тоні – єдина рівнинна горила в Україні. Цього року Тоні виповнюється 48 років. Зараз він дотримується виключно вегетаріанської дієти – у раціоні завжди є сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій та багато рідини.
Минулого року для Тоні співробітники Київського зоопарку створили велику літню «фазенду»на відкритому повітрі з гамаками та великою терасою.
Як раніше повідомлялося, у мешканця київського зоопарку самця горили Тоні загострився комплекс хронічних хвороб внаслідок поважного віку.