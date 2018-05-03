Нова програма житлових субсидій почала діяти в Одеській області

Наступного опалювального сезону люди отримуватимуть кошти та самостійно сплачуватимуть комунальні послуги

Нова програма житлових субсидій розпочала діяти в Одеській області з 1 травня. Відтепер система субсидій буде більш адресною – державну допомогу отримуватимуть ті, хто дійсно її потребує. Про це повідомили в департаменті соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.«Наступного опалювального сезону люди



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Наступного опалювального сезону люди отримуватимуть кошти та самостійно сплачуватимуть комунальні послуги

Нова програма житлових субсидій розпочала діяти в Одеській області з 1 травня. Відтепер система субсидій буде більш адресною – державну допомогу отримуватимуть ті, хто дійсно її потребує. Про це повідомили в департаменті соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.

«Наступного опалювального сезону люди отримуватимуть кошти та самостійно сплачуватимуть комунальні послуги. Для переходу на монетизацію необхідно було, щоб допомогу Уряду отримували лише ті, хто і справді потребує. Нова програма є більш адресною та соціально справедливою. При цьому вводяться такі механізми, при яких люди з достатком не матимуть змогу отримувати допомогу від Уряду», - зазначила директор департаменту соціальної і сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації Лілія Коваленко.

Відтак, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше п’яти років з дати випуску, окрім мопеда та авто, що надано органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть. Якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів або будинку – 200 кв. м, окрім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, власники або мешканці такого помешкання повинні будуть сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Також субсидію не отримуватимуть ті, хто працює неофіційно. Окрім того, в Декларації про доходи з’явиться нова графа «інші доходи», де свідомі громадяни своєї держави зможуть декларувати кошти, отримані, зокрема, від здачі в оренду квартири.

Нагадаємо, Закон «Про житлово-комунальні послуги» вимагає запровадження монетизацій субсидій до 1 січня 2019 року.