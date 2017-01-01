Нові катери ВМСУ отримали імена на честь малих міст України

Державні випробування катерів вийшли на фінішну пряму

Четвірка нових бронекатерів ВМС України отримала назви в честь малих міст України. Катери «Вишгород», «Кременчук», «Лубни» і «Нікополь» склали компанію побудованим в минулому році «Аккерману» і «Бердянську». Церемонія присвоєння назв пройшла сьогодні на Одеському морвокзалі.



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Державні випробування катерів вийшли на фінішну пряму

Четвірка нових бронекатерів ВМС України отримала назви в честь малих міст України.

Катери «Вишгород», «Кременчук», «Лубни» і «Нікополь» склали компанію побудованим в минулому році «Аккерману» і «Бердянську».

Церемонія присвоєння назв пройшла сьогодні на Одеському морвокзалі.

За словами командувача ВМСУ віце-адмірала Ігоря Воронченко, державні випробування катерів вийшли на фінішну пряму, і найближчим часом вони офіційно увійдуть до бойового складу флоту.

Всього на сьогоднішній день столичний завод «Кузня на Рибальському» побудував шість малих бойових артилерійських катерів. Всі вони поки базуються на Одесу. На трьох новозбудованих бойових одиницях командирами є лейтенанти - випускники одеського інституту ВМС цього року.

Зараз в Чорному морі проходять тактичні навчання за участю всіх шести МБАКов.