Новий вид небезпечних павуків виявили в Одеській області



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На півдні Одеської області оселився новий вид павуків - хеіракантіум, або желтосумий колючий павук (лат. Cheiracanthium punctorium)

Про це повідомив вчений і екоактивіст, доктор біологічних наук Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, спочатку ареал цього павука охоплював субтропіки Середземномор'я, Малої, Передньої і Центральної Азії, але в останні десятиліття в зв'язку з глобальним потеплінням він сильно розширився.

«Після укусу у людей з гострою алергічною реакцією піднімається температура, починає боліти не тільки місце укусу, а й все тіло. Німіють ноги, підвищується нервозність і дратівливість. У важких випадках симптоми проходять приблизно через десять днів. Відпочиваючи на морі поблизу травостою або працюючи в саду, не слід забувати про елементарні запобіжні заходи», - повідомив Русев.

Зараз хеіракантіум зустрічається у багатьох місцях Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей України.

Іноді ці павуки нападають на людину. Укус їх не смертельний, але дуже болісний. Павуки досягають довжини 15 мм. Полюють вночі. Зазвичай ховаються в листі трав'янистих рослин, згорнутих в трубочку.