В Одесі суд відсторонив від посади архітектора, якого підозрюють в розтраті бюджетних коштів



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Завдано збитків на загальну суму понад 2 млн грн

Київський райсуд відсторонив від посади в.о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Біляївської РДА, якого підозрюють в розтраті 2 мільйонів бюджетних коштів.

Нагадаємо, махінація була провернута ще в 2012 році під час ремонту водопроводу в одному з сіл району. У корупційній схемі з головним архітектором району брали участь два підприємця. Одного з них вже взяли під варту.

Схема полягала в завищенні реальної вартості робіт. На підроблених документах свою печатку і підпис ставив архітектор. В результаті водопровід в селі був замінений частково або не замінено взагалі. В результаті державі було завдано збитків на загальну суму понад 2 млн грн.

Відзначимо, суд відсторонив від посади головного архітектора Біляївського району до 3 жовтня, тобто в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше Київський райсуд заарештував головного інспектора Овідіопольського сектора ГСЧС, якого підозрюють у хабарництві.