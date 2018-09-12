П’ять проектів Одеської області буде реалізовано за підтримки ЄС



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Проекти-переможці відповідають п’яти програмам регіонального розвитку

В Одеській області реалізують п’ять проектів за рахунок секторальної підтримки Європейського союзу. Вони успішно пройшли конкурсний відбір серед 507 номінантів з різних регіонів України. Про це повідомила заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова.

«Одеська область — одна з лідерів в Україні за кількістю поданих проектів – 41. П’ять із них стали переможцями. Їх загальний кошторис складає понад 65 мільйонів гривень. Відтак, 53 мільйона — це бюджет секторальної підтримки, а ще 12 мільйонів гривень — співфінансування з інших джерел. Загалом, Одеською ОДА було опрацьовано понад 60 проектів регіонального розвитку. Нами надавалися консультації місцевим органам самоврядування, громадам та райдержадміністраціям при їх розробленні», — підкреслила Світлана Шаталова.

Проекти-переможці відповідають п’яти програмам регіонального розвитку: інноваційна економіка та інвестиції, розвиток людського потенціалу, туризму, сільський розвиток та загальноукраїнська солідарність.

Наприклад, за програмою «Сільський розвиток» переміг проект, що буде реалізовуватися на території Саратського та Тарутинського районів. Він передбачає культивування лаванди, розвиток інфраструктури та, як наслідок, збільшення туристичних потоків. За програмою «Розвиток людського потенціалу» отримав фінансування проект під назвою «Підготовка робітничих кадрів з професії «виноградар», що є дуже актуальною для Одеського регіону.

Водночас, проведення роботи щодо включення Білгород-Дністровської фортеці до Списку всесвітньої спадщини «ЮНЕСКО» отримало підтримку за програмою «Розвиток туризму». Окрім того, планується створити «START-UP УНІВЕРСИТЕТ» та «Музей української книги».

Зазначимо, всі проекти підготовлені в рамках Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон» на 2017-2019 роки. Їх фінансування розпочнеться до кінця поточного року.