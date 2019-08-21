Обраний новий голова Одеської облради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паращенко виконував обов'язки губернатора до 11 червня, поки не був звільнений президентом Володимиром Зеленським

Кандидатуру представника «Європейської солідарності» підтримали 55 депутатів

Головою Одеської облради став представник «Європейської солідарності» - колишній тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Сергій Паращенко.

Його обрали таємним голосуванням на позачерговій сесії в середу, 21 серпня, пише «Думська».

Кандидатуру представника «Європейської солідарності» підтримали 55 депутатів. Проти - двоє, утримався один.

Паращенко у жовтні 2015 року був обраний депутатом Одеської облради сьомого скликання. Очолював фракцію «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської ОДА, 10 квітня став т.в.о. голови ОДА. Виконував обов'язки губернатора до 11 червня, поки не був звільнений президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 16 серпня позачергова сесія Одеської обласної ради почалася з бійки.