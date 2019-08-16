Сесія Одеської облради почалася з побоїща та матюків (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бійка в Одеській облраді, 16 серпня 2019

На сесії повинні обрати нового голову облради замість Анатолія Урбанського

Позачергова сесія Одеської обласної ради почалася з бійки. Про це повідомляє Думська в п'ятницю, 16 серпня.

Відзначається, що на сесії повинні обрати нового голову облради замість Анатолія Урбанського, який став нардепом Верховної Ради.

«Спершу депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський звинуватив колег з фракцій БПП і Опоблок у змові і закликав блокувати трибуну. Його підтримали депутати з «Нашого краю» і «Батьківщини». Спалахнула бійка, в результаті якої в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку», - йдеться в повідомленні і відзначається, що в залі присутні невідомі чоловіки спортивної зовнішності.

Сесію все ж вдалося відкрити, проте була оголошена перерва, і голови фракцій пішли на консультації.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

«Наші джерела кажуть, що за всім, що відбувається, стоїть Олег Радковський. Ідея в тому, щоб не дати раді обрати нового голову. Тоді лідер тимошенківців як перший зам буде в.о. голови. Союзник Батьківщини - Наш край», - пише видання.