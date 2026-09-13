«Браво, Росіє». Сербський тренер зрадів знищенню квартири Даяни Ястремської після атаки РФ

Коментар сербського тренера Одобасича викликав обурення користувачів соцмереж

Сербський тенісний тренер Владімір Одобасич цинічно відреагував на відео української тенісистки Даяни Ястремської, яка показала зруйновану внаслідок російського обстрілу квартиру своєї родини в Одесі. Про це повідомляє «Главком».

Скандальний вчинок тренера Одобасича

Під відео Ястремської в Instagram Одобасич залишив короткий коментар: «Bravo Rusija» («Браво, Росіє»).

Квартира української тенісистки опинилася серед об'єктів, які постраждали внаслідок російських ударів по Україні.

Коментар сербського тренера викликав обурення користувачів соцмереж. Особливо цинічним його виглядає на тлі того, що йдеться про знищення житла української спортсменки внаслідок російської агресії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Також Одобасич залишив під відео Ястремської ще кілька коментарів:

«Never EU, never NATO» («Жодного ЄС, жодного НАТО»)

«Neka se predaju i neka zaustave rat Srbija i Rusija pobedile». («Нехай вони здадуться й припинять війну; Сербія та Росія перемогли»)

«Smrt Hrvatskoj i Nemačkoj i svim njihovijem saveznicima i neprijateljima Velike Srbije i Rusije!» («Смерть Хорватії та Німеччині, а також усім їхнім союзникам і ворогам Великої Сербії та Росії!»)

Владімір Одобасич: що відомо

Владімір Одобасич народився 24 серпня 1981 року. Працює тенісним тренером.

У 2022 році Одобасич був одним із випускників A-Level (найвищий) програми Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA). Серед лекторів цього курсу були, зокрема, Вольфганг Тім – батько і тренер екстенісиста Домініка Тіма, а також тренери та фахівці, які працювали з тенісистами рівня ATP топ-100 та Ігою Швьонтек.

Також Одобасич має досвід співпраці із Gilly Tennis Academy на Мальті.

У 2024 році Одобасич був заявлений як тренер на High Intensive Junior Tennis Camp у Поречі (Хорватія).

Як повідомлялося, Росія зруйнувала квартиру, який належить сім'ї тенісистки Даяни Ястремської.