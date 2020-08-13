Зеленський підписав Закон, яким впроваджуються зелені облігації в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Зелені облігації – перспективний інструмент для муніципалітетів»

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 738-IX щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів, у т.ч. зелених облігацій .

Відтепер, вперше в Україні, Законом № 738-IX вводяться в обіг зелені облігації як окремий клас цінних паперів та встановлюються «правила гри» для учасників цього ринку.

Як пояснив т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура, зелені облігації - це ще один інструмент, що дозволить різним категоріям емітентів, у т.ч. муніципалітетам, залучати кошти у масштабні еко-проекти в Україні: наприклад, енергоефективність, термомодернізацію бюджетних установ, управління відходами, альтернативну енергетику, електротранспорт тощо.

Над розробкою зазначених правових норм працювали Держенергоефективності, Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків, а також GIZ, IFC, UNIDO, UNDP, Climate Bonds Initiative.

Наразі важливо зробити все, щоб такий фінансовий інструмент запрацював.

Держенергоефективності вже розробило проект Концепції розвитку ринку зелених облігацій в Україні та план заходів щодо її реалізації. Також опрацьовуються механізми стимулювання випуску зелених облігацій різними емітентами та аналізуються можливості запуску пілотних проектів, зокрема, муніципалітетами.

«Зелені облігації – перспективний інструмент для муніципалітетів. Тому запрошую до співпраці мерів міст, а також інших зацікавлених осіб щодо підготовки пілотних випусків зелених облігацій!», - прокоментував Костянтин Гура.