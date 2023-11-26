Одещина: рятувальники визволили зі снігової пастки більш як 120 авто
Рух трасою М15 (Одеса – Рені) заборонений до подолання наслідків негоди
Опади та вітер на Одещині не вщухають. Найскладніша ситуація наразі на півдні регіону, там висота переметів подекуди сягає 70 сантиметрів. Починає засипати й північ. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.
Водії вилітають із проїжджої частини, застрягають у кюветах, на узбіччях та схилах.
Поки комунальники розчищають дороги, поліцейські та співробітники ДСНС допомагають автомобілістам виїхати з ускладнених ділянок або відвозять їх та їхніх пасажирів до пунктів обігріву.
Зі снігової пастки вилучили 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин «Швидкої допомоги».
Рух трасою М15 (Одеса – Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.
Нагадаємо, в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.
У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
Крім того, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.
Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.
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