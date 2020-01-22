Суд відпустив ексначальника одеської поліції під заставу у пів мільйона
Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу у розмірі 525,5 тис. гривень та зобов’язали носити електронний браслет
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу у розмірі 525,5 тис. гривень та зобов’язали носити електронний браслет стеження.
Колишній очільник поліції Одещини також зобов'язаний здати закордонні паспорти та з'являтися за першою вимогою слідчого.
На Головіна поклали обов`язки до 16 березня 2020 року.
Нагадаємо, що НАБУ підозрює Дмитра Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.
Ексначальника одеської поліції затримали 25 липня 2019 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.