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    Суд відпустив ексначальника одеської поліції під заставу у пів мільйона

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    Ексначальника поліції Одещини Дмитра Головіна затримали 25 липня&nbsp;2019 року - Суд відпустив ексначальника одеської поліції під заставу у пів мільйона
    Ексначальника поліції Одещини Дмитра Головіна затримали 25 липня 2019 року

    Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу у розмірі 525,5 тис. гривень та зобов’язали носити електронний браслет

    Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.

    Про це повідомили у пресслужбі суду.

    Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу у розмірі 525,5 тис. гривень та зобов’язали носити електронний браслет стеження.

    Колишній очільник поліції Одещини також зобов'язаний здати закордонні паспорти та з'являтися за першою вимогою слідчого.

    На Головіна поклали обов`язки до 16 березня 2020 року.

    Нагадаємо, що НАБУ підозрює Дмитра Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

    Ексначальника одеської поліції затримали 25 липня 2019 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    Національна поліція України корупція в Україні арешт Одещина Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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