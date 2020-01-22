Суд відпустив ексначальника одеської поліції під заставу у пів мільйона



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Ексначальника поліції Одещини Дмитра Головіна затримали 25 липня 2019 року

Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу у розмірі 525,5 тис. гривень та зобов’язали носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу у розмірі 525,5 тис. гривень та зобов’язали носити електронний браслет стеження.

Колишній очільник поліції Одещини також зобов'язаний здати закордонні паспорти та з'являтися за першою вимогою слідчого.

На Головіна поклали обов`язки до 16 березня 2020 року.

Нагадаємо, що НАБУ підозрює Дмитра Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ексначальника одеської поліції затримали 25 липня 2019 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.