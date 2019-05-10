Одеситам нагадують про профілактику новоутворень шкіри



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Всі сімейні амбулаторії Одеси забезпечені дерматоскопами. Рекомендації щодо профілактики меланоми

10 травня Одеса приєдналася до Всеукраїнського дня діагностики меланоми в рамках програми «Євромеланома». Цього дня в усіх міських Центрах первинної медико-санітарної допомоги сімейні лікарі пропонують усім пацієнтам пройти огляд родимок і розповідають про профілактику злоякісних новоутворень шкіри. Акція організована з ініціативи департаменту охорони здоров'я Одеської міськради за підтримки Одеського міського Центру здоров'я.

Меланома - одна з найбільш злоякісних пухлин, виникає з клітин шкіри, які продукують пігмент меланін. Меланома викликає раннє метастазування - від декількох місяців до року. Водночас, при виявленні на ранніх стадіях меланома успішно піддається лікуванню.

До факторів ризику розвитку меланоми відносять:

ультрафіолетове випромінювання. Ризик підвищує не тільки природне сонячне світло, але й солярій;

фенотип: люди зі світлою шкірою, блакитними очима, світлим волоссям більше схильні до ризику;

сонячні опіки, особливо перенесені в дитинстві;

множинні родимки (більше 50);

вік старше 50 років.

У рамках міської програми «Здоров'я» всі амбулаторії сімейної медицини Одеси оснащені дерматоскопами. Це поліпшило доступність діагностики захворювань шкіри для одеситів - для обстеження родимок не обов'язково відвідувати спеціалізований заклад, а можна пройти огляд у свого сімейного лікаря.

До лікаря слід звернутися негайно при будь-яких змінах зовнішнього вигляду родимок, які легко запам'ятати за допомогою правила АКОРД:

А - асиметрія: здорова родимка повинна бути симетрична (виключення - плями, несиметричні з народження).

К - край: родимка має нерівні, нечіткі краї.

К - кровоточивість, а також будь-які виділення з родимки.

О - забарвлення: родимка різнокольорова, змінила колір, з'явилися вкраплення.

Р - розмір: родимка почала рости, небезпечна і поява безлічі дрібних родимок поруч, або раптова поява і швидке зростання нової родимки.

Д - динаміка: якщо з'являються скориночки, випадає волосся, пропадає шкірний малюнок, з'являється запальний віночок навколо родимки.

Для видалення меланоми не підходить лазер і радіохвильове випромінювання - тільки хірургічне видалення в спеціальному закладі для мінімізації ризику метастазування. Багато пацієнтів вважають родимки косметичним дефектом і звертаються за їх видаленням до косметолога. Але перед цим обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря або дерматолога для проведення дерматоскопії.