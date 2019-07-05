Одесити стали лауреатами молодіжного конкурсу Patria Nostra з історії Польщі



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Представники польської діаспори Одеси вибороли друге місце престижного міжнародного історичного конкурсу Patria Nostra

Представники молоді Одеського відділення Спілки поляків в Україні ім. А. Міцкевича взяли участь в історичному конкурсі PATRIA NOSTRA, організованому однойменним фондом за підтримки Сейму Республіки Польща, міністерств національної освіти, національної оборони та Інституту національної пам'яті РП.

Конкурс PATRIA NOSTRA проводиться серед молоді з Польщі, а також польської діаспори з Литви, Білорусі, України, Казахстану, США та інших країн. Мета конкурсу - поширення знань про історію Польщі та формування патріотичних поглядів молодого покоління.

Конкурсне завдання полягало у створенні 45-секундного фільму або комп'ютерної анімації про важливу подію в історії Польщі. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 75 робіт з Польщі та всього світу.

Одесити представили на конкурс фільм «ІНКА», що розповідає про сміливість і патріотизм 18-річної санітарки і зв'язкової 5-ї Вільнюської бригади Армії Крайової Дануте Седзікувне (псевдонім Інка). Дівчина була вбита в 1946 році у в'язниці Гданська.

Творча робота представників Одеси - Катерини Вознічкі, Артема Андреєва, Марини Бердникової, оператора Ольги Луговської під керівництвом Юлії Стрельцової і Анастасії Стрельцової - була високо оцінена журі, яке складалося з учасників конкурсу та експертів історії Польщі, посівши друге місце.

18 червня 2019 року відбувся гала-концерт фіналістів історичного конкурсу PATRIA NOSTRA. Під час урочистої церемонії нагородження творцям фільму «ІНКА» був вручений приз - копія офіцерської польської шаблі, яку люб'язно надав сенатор Республіки Польща Роберт Гавел.

Поїздка одеситів до Польщі супроводжувалася цікавими екскурсіями та освітньою програмою. Вони відвідали міста Познань, Гнєзно (першу столицю Польщі), Варшаву, Казімеж-Дольни, музей Адама Міцкевича в Шмелове, взяли участь у ході з нагоди католицького свята Тіла і Крові Христових в Спіцімеже, відпочили в термальних ваннах в Унєюві, подружилися з молоддю з сільськогосподарської школи в Качках Шредніх, обговоривши плани співпраці на майбутнє, виступили на польському телебаченні.