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    Одесити завоювали срібло на змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги

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    У фінальних змаганнях вихованці одеської команди поступилися баскетбольному клубу &laquo;Черкаські Мавпи&raquo; з рахунком 58:71. - Одесити завоювали срібло на змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги
    У фінальних змаганнях вихованці одеської команди поступилися баскетбольному клубу «Черкаські Мавпи» з рахунком 58:71.
    фото: omr.gov.ua

    Одесу на змаганнях представила команда Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Бориса Літвака

    Спортсмени з Одеси посіли друге місце у фіналі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2009 року, який відбувся у Черкасах. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

    Одесу на змаганнях представила команда Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Бориса Літвака.

    На шляху до фіналу одесити перемогли своїх суперників – команди Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з міста Ужгород та БК «Южненська дитячо-юнацька спортивна школа-Хімік» міста Южний.

    Однак у фінальних змаганнях вихованці одеської команди поступилися баскетбольному клубу «Черкаські Мавпи» з рахунком 58:71.

    У пресслужбі додали, що турнір проводився, аби популяризувати в Україні баскетбол, підвищити спортивну майстерність. А також задля обміну досвідом між спортсменами та їхніми тренерами.

    Тим часом, збірна Одеської області завоювала бронзові медалі на чемпіонаті України з настільного тенісу, що відбувся у Чернігові.

    Теги: спорт Одеса баскетбол одесити
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