Одесити завоювали срібло на змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги
Одесу на змаганнях представила команда Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Бориса Літвака
Спортсмени з Одеси посіли друге місце у фіналі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2009 року, який відбувся у Черкасах. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Одесу на змаганнях представила команда Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Бориса Літвака.
На шляху до фіналу одесити перемогли своїх суперників – команди Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з міста Ужгород та БК «Южненська дитячо-юнацька спортивна школа-Хімік» міста Южний.
Однак у фінальних змаганнях вихованці одеської команди поступилися баскетбольному клубу «Черкаські Мавпи» з рахунком 58:71.
У пресслужбі додали, що турнір проводився, аби популяризувати в Україні баскетбол, підвищити спортивну майстерність. А також задля обміну досвідом між спортсменами та їхніми тренерами.
Тим часом, збірна Одеської області завоювала бронзові медалі на чемпіонаті України з настільного тенісу, що відбувся у Чернігові.