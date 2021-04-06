Одесити завоювали срібло на змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги

У фінальних змаганнях вихованці одеської команди поступилися баскетбольному клубу «Черкаські Мавпи» з рахунком 58:71.

Одесу на змаганнях представила команда Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Бориса Літвака

Спортсмени з Одеси посіли друге місце у фіналі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2009 року, який відбувся у Черкасах. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Одесу на змаганнях представила команда Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Бориса Літвака.

На шляху до фіналу одесити перемогли своїх суперників – команди Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з міста Ужгород та БК «Южненська дитячо-юнацька спортивна школа-Хімік» міста Южний.

Однак у фінальних змаганнях вихованці одеської команди поступилися баскетбольному клубу «Черкаські Мавпи» з рахунком 58:71.

У пресслужбі додали, що турнір проводився, аби популяризувати в Україні баскетбол, підвищити спортивну майстерність. А також задля обміну досвідом між спортсменами та їхніми тренерами.

Тим часом, збірна Одеської області завоювала бронзові медалі на чемпіонаті України з настільного тенісу, що відбувся у Чернігові.