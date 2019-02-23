Одеситів попередили про відключення води



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До уваги одеситів: відключення води на 25-26 лютого

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій інформацію щодо відключень води.

У зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм по вул. Академіка Сахарова 25 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подачу води споживачам вулиці Марсельської, 58, 60.

У зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм по вул. Канатна, 122

26 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста: Канатна, 100-134 і 99-103; пров. Матросова, пров. Бісквітний, Семінарська, 5-15Б, проспект Гагаріна, 10-16/4, пров. Середньофонтанський, пров. Слєпньова, проспект Шевченка 2, 4, 4а, 4б.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).