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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Заплановано проведення ремонтних робіт

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 400мм по вул. Канатній, 122.

    11 березня 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • вул. Канатна, 100-134 і 99-103;
    • пров. Матросова;
    • пров. Бісквітний;
    • пров. Слєпньова;
    • вул. Семінарська, 5-15-Б;
    • проспект Гагаріна, 10-16 / 4;
    • провулок Середньофонтанський;
    • проспект Шевченка 2, 4, 4-А, 4-Б.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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