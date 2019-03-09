Одеситів попередили про відключення водопостачання
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Розсилка
Заплановано проведення ремонтних робіт
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 400мм по вул. Канатній, 122.
11 березня 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- вул. Канатна, 100-134 і 99-103;
- пров. Матросова;
- пров. Бісквітний;
- пров. Слєпньова;
- вул. Семінарська, 5-15-Б;
- проспект Гагаріна, 10-16 / 4;
- провулок Середньофонтанський;
- проспект Шевченка 2, 4, 4-А, 4-Б.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).