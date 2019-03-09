Одеситів попередили про відключення водопостачання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заплановано проведення ремонтних робіт

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 400мм по вул. Канатній, 122.

11 березня 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

вул. Канатна, 100-134 і 99-103;

пров. Матросова;

пров. Бісквітний;

пров. Слєпньова;

вул. Семінарська, 5-15-Б;

проспект Гагаріна, 10-16 / 4;

провулок Середньофонтанський;

проспект Шевченка 2, 4, 4-А, 4-Б.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).