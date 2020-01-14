Через передачу ковзанки з державної в приватну власність сотні спортсменів в Одесі можуть опинитися на вулиці



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Ковзанка одеського Палацу спорту стала предметом суперечки Українська служба інформації

Наразі боротьба за лід палацу спорту триває

Керівництво одеського Палацу спорту прийняло рішення розірвати договір зі спортивною школою «Крижинка» на оренду льодової ковзанки і хоче передати її приватній компанії. Це може скоротити час тренувань для дітей спортсменів і підвищити плату за користування ковзанкою.

Зараз ковзанка в Палаці спорту все ще перебуває в оренді у спортивної школи «Крижинка» за 1 гривню. Велику частину часу там тренуються понад 400 спортсменів: фігуристи, хокеїсти та інші. Спортсмени займаються по дві години на кожну групу. Зарплати працівникам ковзанки та оплату за комунальні послуги натомість повністю покриває бюджет Одеської облради.

Ще 10% часу для комерції забирає приватний інвестор, який надав школі обладнання і підтримує лід у належному стані. Зараз ковзанка працює на комерцію з понеділка по п'ятницю з 18:00 і у вихідні дні.

Директор СДЮШОР «Крижинка» Наталія Тютюнник пояснила в коментарі «Українській службі інформації», що керівництво Палацу спорту позиціонує себе госпрозрахунковою організацією, основне завдання якої – заробляти гроші. У зв'язку з цим, після закінчення договору оренди з «Крижинкою» вони прийняли рішення припинити співпрацю, і спортивна школа повинна буде покинути ковзанку вже до кінця січня 2019 року.

Надалі ковзанку хочуть передати поки невідомій приватній компанії.

Такий лист отримала Наталія Тютюнник

«У 2016 році була популярна фраза «повернули великий лід до Палацу спорту». Але його повернули не комерційним організаціям, а школі, з якої вийшли єдині олімпійські чемпіони України з фігурного катання», - розповіла Тютюнник.

Вона зазначила, що за три роки одеські спортсмени знову стали займати призові місця на світових змаганнях і чемпіонатах України. Також у школі був створений унікальний мюзикл на льоду за участю чемпіонів України – для популяризації спорту.

Батьки дітей-спортсменів і викладачі спортивної школи стурбовані таким станом справ, але керівництво Палацу спорту обіцяє відновити роботу ковзанки.

Однак навіть юридично це може зайняти якийсь час, так як після розриву договору оренди та демонтажу всього приватного обладнання, потрібно буде провести аукціон на оренду ковзанки. Така процедура в основному займає близько місяця, а потім потрібно буде почати установку нового обладнання і відновлювати ковзанку після тривалого простою, що займе як мінімум ще один-два місяці. Це призведе до пропуску цілого спортивного сезону.

Ще одним важливим фактором стане те, що ковзанка стане більше займатися комерцією і час на тренування спортсменів, принаймні безкоштовні, може значно скоротитися.

Керівництво Палацу спорту також звернуло увагу на те, що їм нібито надходили листи від Федерації фігурного катання України зі скаргами на «Крижинку» і неможливість тренувань на льоду, проте Тютюнник цю інформацію спростовує.