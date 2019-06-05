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    Одеські спортсмени стали призерами Кубка України зі скелелазіння

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    Одеські спортсмени стали призерами Кубка України зі скелелазіння

    Вихованці Одеської спортшколи №12 посіли друге і третє місця на Кубку України зі скелелазіння в категорії «швидкість»

    З 31 травня по 2 червня 2019 року в Харкові проходив Кубок України зі скелелазіння в категоріях «швидкість» і «труднощі».

    У змаганнях взяли участь 85 спортсменів з 8 областей України.

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №12.

    За підсумками змагань одесити посіли призові місця, зокрема:

    • Олександр Павленко - 2 місце («швидкість»);
    • Максим Яковлек - 3 місце («швидкість»).

    Переможці та призери були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами.

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