Одеські спортсмени стали призерами Кубка України зі скелелазіння



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Вихованці Одеської спортшколи №12 посіли друге і третє місця на Кубку України зі скелелазіння в категорії «швидкість»

З 31 травня по 2 червня 2019 року в Харкові проходив Кубок України зі скелелазіння в категоріях «швидкість» і «труднощі».

У змаганнях взяли участь 85 спортсменів з 8 областей України.

Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №12.

За підсумками змагань одесити посіли призові місця, зокрема:

Олександр Павленко - 2 місце («швидкість»);

Максим Яковлек - 3 місце («швидкість»).

Переможці та призери були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами.