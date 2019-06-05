Одеські спортсмени стали призерами Кубка України зі скелелазіння
Вихованці Одеської спортшколи №12 посіли друге і третє місця на Кубку України зі скелелазіння в категорії «швидкість»
З 31 травня по 2 червня 2019 року в Харкові проходив Кубок України зі скелелазіння в категоріях «швидкість» і «труднощі».
У змаганнях взяли участь 85 спортсменів з 8 областей України.
Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №12.
За підсумками змагань одесити посіли призові місця, зокрема:
- Олександр Павленко - 2 місце («швидкість»);
- Максим Яковлек - 3 місце («швидкість»).
Переможці та призери були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами.