Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України зі стрибків на батуті
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Вихованці Одеської спортшколи №1 стали переможцями і призерами чемпіонату України серед юніорів зі стрибків на батуті
З 12 по 15 березня 2019 року в Харкові проходив чемпіонат України серед юніорів зі стрибків на батуті.
У змаганнях взяли участь 97 спортсменів із 6 міст України: Херсона, Миколаєва, Одеси, Києва, Дніпра і Харкова.
Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, завоювавши при цьому призові місця, зокрема:
- Тетяна Кукнерік - 1 місце (індивідуальні стрибки, 2004-2005 рр.н.);
- Софія Аларова - 1 місце (індивідуальні стрибки, 2005-2006 рр.н.);
- Карина Занфірова - 3 місце (індивідуальні стрибки, 2005-2006 рр.н.);
- Софія Аларова і Карина Занфірова - 1 місце (синхронні стрибки);
- Тетяна Кукнерік і Вероніка П'ятакова - 2 місце (синхронні стрибки).
У командних змаганнях Карина Занфірова, Вероніка П'ятакова, Софія Аларова і Тетяна Кукнерік зайняли 1 місце.
Учасникам змагань, які посіли призові місця, вручили дипломи і медалі.