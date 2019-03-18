Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України зі стрибків на батуті



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Вихованці Одеської спортшколи №1 стали переможцями і призерами чемпіонату України серед юніорів зі стрибків на батуті

З 12 по 15 березня 2019 року в Харкові проходив чемпіонат України серед юніорів зі стрибків на батуті.

У змаганнях взяли участь 97 спортсменів із 6 міст України: Херсона, Миколаєва, Одеси, Києва, Дніпра і Харкова.

Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, завоювавши при цьому призові місця, зокрема:

Тетяна Кукнерік - 1 місце (індивідуальні стрибки, 2004-2005 рр.н.);

Софія Аларова - 1 місце (індивідуальні стрибки, 2005-2006 рр.н.);

Карина Занфірова - 3 місце (індивідуальні стрибки, 2005-2006 рр.н.);

Софія Аларова і Карина Занфірова - 1 місце (синхронні стрибки);

Тетяна Кукнерік і Вероніка П'ятакова - 2 місце (синхронні стрибки).

У командних змаганнях Карина Занфірова, Вероніка П'ятакова, Софія Аларова і Тетяна Кукнерік зайняли 1 місце.

Учасникам змагань, які посіли призові місця, вручили дипломи і медалі.