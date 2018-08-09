Одеські зенітники тренувались здійснювати вогневу протидію по противнику



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В якості повітряного противника залучалися реальні бойові літаки

Повітряні навчання на Одещині: в якості противника залучалися реальні бойові літаки

На Одещині відбулися командно-штабні навчання Одеської радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь». Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Основними завданнями, які відпрацьовувались на цих навчаннях було виведення радіотехнічних підрозділів та управління радіотехнічної бригади з-під удару, а також організація радіолокаційної розвідки в нових районах зосередження та на ділянках прориву.

Одночасно з виконанням завдань навчання радіотехнічними військами здійснювалось тренування підрозділів зенітних ракетних військ та авіації повітряного командування «Південь» по отриманню розвідувальної та бойової інформації зі здійсненням імітованої вогневої протидії. В якості повітряного противника залучалися реальні бойові літаки.

В рамках проведення військових маневрів були відпрацьовані питання підготовки до бойового застосування усіх підрозділів радіотехнічної бригади, що розташовані та території чотирьох областей півдня України, та виконано комплексні завдання по посиленню прикриття та наземної оборони.

Під час навчань особовий склад бригади удосконалив практичні навички по роботі з технікою та покращив злагодження підрозділів щодо виконання поставлених завдань за призначенням.

За оцінкою посередників, пункт управління бригади та її радіолокаційні підрозділи із усіма поставленими завданням упоралися. Остаточна оцінка буде визначена після розгляду всіх матеріалів об’єктивного контролю в штабі навчань.