5G вбиває бджіл на Одещині. Представники Московського патріархату нарікають на стільниковий зв'язок

Бджоли гинуть у пасіках храмів та монастирів Одеської єпархії УПЦ

Одеська єпархія Української православної церкви МП стверджує, що в області масово гинуть бджоли. Звинувачують у цьому перенасичення мережами стільникового зв'язку та впровадження 5G. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Одеської єпархії.

Кажуть, що бджоли гинуть у пасіках храмів та монастирів Одеської єпархії УПЦ. Представники Московського патріархату висунули кілька версій таких подій.

Представників Одеської єпархії запевняють, що «можна все списати на якийсь загальний вірус, який спіткав і бджолині сім'ї», однак звертають увагу на ігнорування основних санітарних норм і насичення «хімією» земель.

Ще однією з причиною, мовиться у дописі, є перенасичення мережами стільникового зв'язку та впровадження нових алгоритмів передачі стільникових даних, тобто 5G. Саме це, на думку представників, дезорієнтує комах і птахів в просторі.

Тим часом, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій 28 березня відслужив літургію. Як стверджують у Лаврі, подію відвідали «тисячі віруючих». Віряни молилися «про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих», пише Центр інформації Московського патріархату в Україні. При цьому, як видно з оприлюднених фото, люди щільно стояли у приміщенні без масок. Не одягнули засоби захисту і священнослужителі.