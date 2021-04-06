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    5G вбиває бджіл на Одещині. Представники Московського патріархату нарікають на стільниковий зв'язок

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    Однією з причин смерті комах називають перенасичення мережами стільникового зв'язку - 5G вбиває бджіл на Одещині. Представники Московського патріархату нарікають на стільниковий зв'язок
    Однією з причин смерті комах називають перенасичення мережами стільникового зв'язку
    фото: Facebook

    Бджоли гинуть у пасіках храмів та монастирів Одеської єпархії УПЦ

    Одеська єпархія Української православної церкви МП стверджує, що в області масово гинуть бджоли. Звинувачують у цьому перенасичення мережами стільникового зв'язку та впровадження 5G. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Одеської єпархії.

    Кажуть, що бджоли гинуть у пасіках храмів та монастирів Одеської єпархії УПЦ. Представники Московського патріархату висунули кілька версій таких подій.

    Представників Одеської єпархії запевняють, що «можна все списати на якийсь загальний вірус, який спіткав і бджолині сім'ї», однак звертають увагу на ігнорування основних санітарних норм і насичення «хімією» земель.

    Ще однією з причиною, мовиться у дописі, є перенасичення мережами стільникового зв'язку та впровадження нових алгоритмів передачі стільникових даних, тобто 5G. Саме це, на думку представників, дезорієнтує комах і птахів в просторі.

    Тим часом, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій 28 березня відслужив літургію. Як стверджують у Лаврі, подію відвідали «тисячі віруючих». Віряни молилися «про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих», пише Центр інформації Московського патріархату в Україні. При цьому, як видно з оприлюднених фото, люди щільно стояли у приміщенні без масок. Не одягнули засоби захисту і священнослужителі.

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    Теги: церква Російська православна церква в Україні Одещина єпархія вірус бджоли
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