НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у районного військкома Одеси

У травні 2022 року Вячеслав Кушнеров купив квартиру в Одесі площею 111,1 кв.м за 600 тис. грн

Теща Кушнерова протягом останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки того, що начальник районного ТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров незаконно збагатився на майже 47 млн грн. Про це інформує пресслужба НАЗК.

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«НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від СУ ГУНП в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) міста Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн», – йдеться в заяві.

Зазначається, що у травні 2022 року подружжя військкома купило квартиру в Одесі площею 111,1 кв.м за 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Потім його дружина придбала авто Toyota Highlander за майже 1,9 млн грн, який потім був проданий за 2 млн грн.

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Того ж року мати військкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями площею 259,2 кв.м в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн.

НАЗК виявило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Теща Кушнерова протягом останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля. Також встановлено, що раніше теща військкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D за 1,4 млн грн, який потім перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

У серпні 2022 року члени сім’ї військкома подарували один одному грошові кошти на суму 30 млн грн, що підтверджується даними з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали на це достатніх офіційних доходів, пише НАЗК.

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Окрему увагу агентство привернуло до сина військкома. Зазначається, що син Кушнерова купив квартиру площею 55,8 кв.м в Одесі за майже пів мільйона гривень та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів із законних джерел.

«Привертає увагу той факт, що ще у 2018 році син військкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала його тодішні офіційні доходи, а саме – придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який згодом перепродав. У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків», – йдеться в матеріалі.

Декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів.

НАЗК відправило матеріали щодо Вячеслава Кушнерова до поліції для розв'язання питання щодо додання відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті.