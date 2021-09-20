Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)

За незаконне зберігання зброї чоловікові загрожує до семи років в'язниці

В Одеської області у селищі Захарівка у пенсіонера вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили корпус гранати Ф-1, десять запалів, спускові важелі, понад тридцять патронів різного калібру, незареєстровану мисливську рушницю, порох, пістолет тощо», – зазначається у повідомленні.

Усі предмети правоохоронці направили на експертизу, встановлюється походження зброї.

Як раніше повідомлялося, житель Херсона в Одесі мав намір продати п'ять гранат. Він привіз їх з собою і ховав в орендованій квартирі і в шафці супермаркету.

Нагадаємо, 17 вересня в Одесі чоловік прийшов на стадіон однієї зі шкіл, де у дітей тривало заняття, і погрожував підірвати гранату.