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    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)

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    Усі предмети правоохоронці направили на експертизу, встановлюється походження зброї - Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)
    Усі предмети правоохоронці направили на експертизу, встановлюється походження зброї
    Фото: поліція Одеської області

    За незаконне зберігання зброї чоловікові загрожує до семи років в'язниці

    В Одеської області у селищі Захарівка у пенсіонера вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    «Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили корпус гранати Ф-1, десять запалів, спускові важелі, понад тридцять патронів різного калібру, незареєстровану мисливську рушницю, порох, пістолет тощо», – зазначається у повідомленні.

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    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)
    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)
    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)
    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)
    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)
    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)
    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)

    Усі предмети правоохоронці направили на експертизу, встановлюється походження зброї.

    Як раніше повідомлялося, житель Херсона в Одесі мав намір продати п'ять гранат. Він привіз їх з собою і ховав в орендованій квартирі і в шафці супермаркету.

    Нагадаємо, 17 вересня в Одесі чоловік прийшов на стадіон однієї зі шкіл, де у дітей тривало заняття, і погрожував підірвати гранату.

    Теги: Одеса вибухівка боєприпаси чоловік
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    Патрони, порох та пістолет: на Одещині пенсіонер удома зберігав боєприпаси (фото)