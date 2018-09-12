Підозрюваного у побитті семи жінок в центрі Одеси відпустили з СІЗО



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Порушнику призначено цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд Одеської області пом'якшив запобіжний захід бешкетникові, який 11 серпня в неадекватному стані бив перехожих жінок в центрі Одеси.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Денис Шаціло. За його даними, підозрюваного Разміка Карапетяна відправили під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 11 серпня 25-річний нетверезий чоловік йшов по вулиці і бив усіх, хто траплявся йому під руку, поки його не затримали і не передали поліції.

Постраждали сім жінок. Однією порушник зламав ніс, іншим залишив великі гематоми і забої.

Джерело: Думская