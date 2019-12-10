Відкрила кабінет, побачила дим і замкнула двері. В Одесі поліція готує підозру директору коледжу і заввідділенням



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За словами правоохоронців, саме завідувачка відділенням одеського коледжу мала шанс запобігти катастрофічному розвитку подій, але не зробила цього

У зв'язку з пожежею на Троїцькій, 25 поліція має намір оголосити про підозру кільком особам. Зокрема, за інформацією джерела «Думской» у правоохоронних органах, до відповідальності за частиною 2 ст. 270 КК (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) залучають директора коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу, а також одну з її підлеглих - завідувачку відділенням на прізвище Т.

Саме Т., кажуть правоохоронці, мала шанс запобігти катастрофічному розвитку подій, але не зробила цього.

«Почалося все на третьому поверсі, в кабінеті 9 завідувачки відділенням, - повідомив правоохоронець. - З ранку вона та інші керівники були на нараді у директора. Потім жінка підійшла до свого кабінету, відкрила двері і побачила дим. Парував подовжувач під підвіконням, до якого були підключені комп'ютер і принтер. Вона могла запобігти трагедії, висмикнувши вилку з розетки, але замість цього просто замкнула двері на ключ і побігла шукати директора. Запанікувала. Злякалася відповідальності. Пошуки директора затягнулися, пожежної сигналізації в навчальному закладі не було, евакуацію ніхто не організовував. У деяких аудиторіях студентів навіть не сповістили про те, що відбувається...».

Вогонь поширився по будівлі надзвичайно швидко.

Буквально через 20 хвилин після задимлення, побаченого Т. в своєму кабінеті, полум'я вже охоплювало 700 квадратних метрів.

Рятувальники нагадали, що в ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

До ліквідації наслідків пожежі залучено 250 чоловік та 34 одиниці техніки, з них від ДСНС 96 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки.

Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.