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Польський урядовець запропонував купити в України Одеський порт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польський урядовець запропонував купити в України Одеський порт
Заступник міністра сільського господарства заявив, що «боїться» вступу України до ЄС
скріншот з відео

Посадовець вважає, що одним із напрямів співпраці з Україною могла б бути купівля її прибережної території

Польща має купити або взяти в оренду одеський порт, щоб експортувати через нього польське та європейське зерно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника міністра сільського господарства Міхала Колодзейчака в ефірі Polsat News.

Колодзейчак коментував слова єврокомісара з питань сільського господарства, який казав, що зміцнення торговельних відносин між ЄС та Україною і країнами Меркосур (економічний союз держав у Південній Америц – «Главком») може бути вигідним для Європи в разі її торговельної війни зі США.

Польський посадовець вважає, що одним із напрямів такої співпраці з Україною могла б бути купівля її прибережної території або оренда на 50 років. Там Польща могла б створити свій зерновий порт. Чиновник переконаний, що розмістити такий порт можна було б в Одесі.

«Туди б їхало польське та європейське зерно. У такий спосіб ми забезпечимо собі доступ до Чорного моря, де середня ціна тонни пшениці на 100 злотих вища завдяки нижчим витратам на транспортування до африканських країн», — зазначив він.

Крім того, посадовець висловив думку, що польські аграрні компанії повинні мати можливість користуватися 500 тис. га української землі. Обидві ідеї – як щодо порту, так і щодо оренди землі, нібито народилися під час переговорів з українською стороною щодо аграрного сектору, коли Колодзейчак «побачив, що з обох сторін бракує конкретики».

Політик наголосив, що «боїться» вступу України до ЄС, оскільки «не знає, що тоді буде».

Нагадаємо, Росія атакувала два термінали в порту «Південний» – один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії «Дельта Вілмар».

До слова, Польща не направлятиме війська в Україну, оскільки російські пропагандисти можуть це використати у своїх цілях.

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Теги: Одещина порт Польща

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