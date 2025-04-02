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Чому Польща відмовляється відправити миротворців в Україну? МЗС назвало несподівану причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чому Польща відмовляється відправити миротворців в Україну? МЗС назвало несподівану причину
За словами Сікорського, РФ звинувачує Польщу в тому, що вона хоче захопити Україну
скріншот з відео

Польща не відправлятиме війська в Україну, аби не давати аргументів російській пропаганді

Польща не направлятиме війська в Україну, оскільки російські пропагандисти можуть це використати у своїх цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтервʼю RMF24

«Російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити (Україну – «Главком»). Це (введення польських миротворців в Україну – «Главком») буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу», – каже він.

Відповідаючи на запитання, чи відсутність польських миротворців в Україні не ускладнить польському бізнесу участь у повоєнній відбудові України, Сікорський запевняє, що Польща буде «найбільшим бенефіціаром реконструкції України»

На думку дипломата, якщо питання відбудови пов'язуватиметься з миротворцями, то це було б несправедливо, оскільки Польща надала Україні найбільшу допомогу в співвідношенні до ВВП країни.

Як повідомлялося, Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 4 квітня, зустрінеться з представниками держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

До слова, президент Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі лідерів щодо підтримки України розробити чіткий план розгортання коаліційних сил. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна потребує «серйозного» внеску з боку Європи, якщо це стосується потенційного розгортання військ.

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Теги: Польща миротворці пропаганда

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