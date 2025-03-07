Правоохоронці затримали російських агентів, що орудували у різних регіонах

Завербовані завдавали шкоди залізниці та намагались підпалити сільраду

Служба безпеки та Національна поліція затримали вісьмох осіб, які на замовлення Росії підпалювали об’єкти Укрзалізниці, військові авто та адмінбудівлі у трьох регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зокрема, у Харківській області правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх віком від 14 до 16 років, які діяли у складі двох груп. Перша підпалила релейну шафу на залізниці та службовий мультівен ЗСУ, шо проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті. Інша група вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.

На Одещині піймали ще трьох фігурантів. Ними виявились 39-річний рецидивіст-крадій та двоє його безробітних знайомих. Вони підпалили три релейні шафи на лінії залізничного сполучення і готувалися пустити «під укіс» ешелон ЗСУ.

У Вінницькій області затримали ще одного палія енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів Укрзалізниці. Щоб «заплутати сліди», фігурант пішки проходив десятки кілометрів.

Затриманим повідомлено про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

«Главком» повідомляв, що у Рівному Служба безпеки затримала російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ТЦК.

Також стало відомо, що співпрацівники СБУ затримали агента російських спецслужб – жителя Київщини, який намагався вчинити серію терактів у Львові.