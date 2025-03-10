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Туск став на захист Сікорського після нападок Маска

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Туск став на захист Сікорського після нападок Маска
Дональд Туск зауважив, що «лідерство означає повагу»
фото: AP

Польський прем’єр пояснив, як мають поводитися справжні союзники

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав очільника МЗС Радослава Сікорського після його суперечки з підприємцем Ілоном Маском та державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Туска у соцмережі Х. 

«Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників», – наголосив Туск: і закликав американську сторону «подумати про це».

Нагадаємо, напередодні, 9 березня, Ілон Маск написав, що його супутникова система Starlink є «основою української армії», і що якби він вимкнув її, то вся оборонна лінія України «обвалилася б».

У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зауважив, що Starlink для України оплачує польське Міністерство цифровізації і витрачає на це близько 50 млн доларів на рік. Також Сікорський попередив – якщо компанія Маска  SpaceX виявиться ненадійним провайдером, Польща буде змушена шукати інших постачальників.

Маск на це назвав Сікорського «маленькою людиною» і порадив йому «мовчати», а держсекретар Рубіо став запевняти, що ніхто не погрожував Україні відключенням від Starlink.

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Теги: Польща США Дональд Туск Ілон Маск Марко Рубіо

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