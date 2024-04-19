Окупанти атакували два термінали в порту «Південний» на Одещині

Сьогоднішня російська атака стала 39-ю по об'єктах портової інфраструктури Одеської області

Росія атакувала два термінали в порту «Південний» – один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії «Дельта Вілмар». Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України.

«Чергова спроба Росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції. Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, що мала йти на експорт до країн Азії та Африки», – повідомляє пресслужба.

Рятувальники працюють на місцях ворожих ударів по Одещині фото: Telegram/ДСНС

Росія систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки фото: Telegram/ДСНС

Відомство зазначило, що було атаковано два термінали в порту «Південний», які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії «Дельта Вілмар», яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад $300 млн інвестицій та майже 1 тис. робочих місць.

Пресслужба наголосила, що сьогоднішня російська атака стала 39-ю по об'єктах портової інфраструктури Одеської області – пошкоджено та частково знищено 215 об'єктів, 153 транспортні засоби, вісім цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.

Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, що мала йти на експорт до країн Азії та Африки фото: Telegram/ДСНС

Cьогоднішня російська атака стала 39-ю по об'єктах портової інфраструктури Одеської області фото: Telegram/ДСНС

«З часів як Росія вийшла з зернової угоди, вона систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки. Лише сильні системи ППО здатні зупинити агресора в своїх намірах знищити портову інфраструктуру і підірвати продовольчу безпеку світу. Адже Україна була, є і залишається гарантом безпеки і топовим експортером агропромислової продукції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня в Одесі пролунали два вибухи. Як повідомив згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок удару є пошкодження припортової інфраструктури. Також відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.

До слова, цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.