В Одесі жінка намагалась спуститись по простирадлах з вікна і зірвалася

На місце події викликали медиків та поліцію

В Одесі жінка намагалась спуститись по простирадлах з вікна багатоповерхівки і випала з балкону

Подія сталась на проспекті Шевченка в Одесі вдень, 17 березня

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на соцмережі.

Трагічний інцидент відбувся в районі зупинки «Провулок Шампанський». Жінка, очевидно, намагалась вибратись назовні з балкона останнього поверху п'ятиповерхівки. Для цього вона спорудила так званий «канат» з простирадл, й випала. Жінка залишилась жива. На місце події викликали медиків та поліцію.

Нагадаємо, у Вінниці 16 березня із вікна шостого поверху випала жінка.

Відомо, що жінка 1962 року народження. Від отриманих травм вона померла на місці події. За попередніми даними поліції, двері в квартирі були зачиненими зсередини. На місці події працювала слідчо-оперативна група.