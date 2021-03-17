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    В Одесі жінка намагалась спуститись по простирадлах з вікна і зірвалася

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    Трагічний інцидент відбувся в районі зупинки &laquo;Провулок Шампанський&raquo; - В Одесі жінка намагалась спуститись по простирадлах з вікна і зірвалася
    Трагічний інцидент відбувся в районі зупинки «Провулок Шампанський»
    фото: Telegram

    На місце події викликали медиків та поліцію

    В Одесі жінка намагалась спуститись по простирадлах з вікна багатоповерхівки і випала з балкону

    Подія сталась на проспекті Шевченка в Одесі вдень, 17 березня

    Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на соцмережі.

    Трагічний інцидент відбувся в районі зупинки «Провулок Шампанський». Жінка, очевидно, намагалась вибратись назовні з балкона останнього поверху п'ятиповерхівки. Для цього вона спорудила так званий «канат» з простирадл, й випала. Жінка залишилась жива. На місце події викликали медиків та поліцію.

    Нагадаємо, у Вінниці 16 березня із вікна шостого поверху випала жінка.

    Відомо, що жінка 1962 року народження. Від отриманих травм вона померла на місці події. За попередніми даними поліції, двері в квартирі були зачиненими зсередини. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

    Теги: Одеса самогубство жінка
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