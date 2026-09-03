Ліцей на Прикарпатті спричинив скандал через фото із їдальні

Спроба похвалитися новим шкільним меню обернулася гучним мережевим скандалом через посуд та дивний вигляд страв

Публікація Крихівецького ліцею про перший день безкоштовного харчування для учнів 1–11 класів спричинила суперечку в коментарях. У закладі заявили, що їдальня працює за новим порядком із дотриманням вимог безпечності, однак користувачі звернули увагу на вигляд страв та посуд, у якому їх подавали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис закладу у Facebook.

Крихівецький ліцей Івано-Франківської міської ради повідомив, що навчальний рік розпочався з нового порядку організації харчування. Учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування.

«Цьогоріч школа працює за новим порядком, з особливою увагою до комфорту, якості та безпечності! Для швидкої та зручної видачі страв підприємець Мельничук Олексій організував роботу роздаткової лінії для видачі готових страв», – йдеться у дописі.

У ліцеї також зазначили, що в їдальні дотримуються принципів системи HACCP, яка передбачає контроль безпечності харчових продуктів на всіх етапах – від приймання та зберігання до приготування і видачі страв.

«Смачне, поживне і безпечне харчування – важлива частина щоденної турботи про наших дітей», – наголосили в закладі.

Оригінальне фото харчування учнів із допису Крихівецького ліцею у Facebook, яке згодом було видалено та замінено іншим зображенням Фото з Facebook-сторінки Крихівецького ліцею

Водночас допис викликав активне обговорення у Facebook. Частина користувачів розкритикувала вигляд страв та посуд, у якому їх подавали. Зокрема, одна з коментаторок написала: «Ну і їжа, жах».

Джерело: скриншот із Facebook-сторінки Крихівецького ліцею

Інша користувачка зазначила, що її дитина після обіду мала жирні руки через підноси: «Гарно що є харчування, але дитина сказала, що ті підноси жирні і всі руки були жирні після них, то нема тарілок чистих?».

Джерело: скриншот із Facebook-сторінки Крихівецького ліцею

Деякі коментатори поставилися до меню прихильніше. Водночас не всі користувачі погодилися з критикою. Ірина Пантелєєва назвала їжу нормальною та зазначила, що з огляду на виділений бюджет школярам поклали «ще великий кусень м'яса». Водночас вона звернула увагу на посуд: «За тарілочки дуже шкода, що не закупили, а цей посуд відмити важко, до нього все налипає».

Джерело: скриншот із Facebook-сторінки Крихівецького ліцею

Лілія Коваленко також вважає харчування достатнім для школярів. «А те, що я зараз бачу – все норм і для сніданку школяра цілком достатньо!» – написала вона. При цьому Коваленко дорікнула іншим коментаторам за надмірну критику посуду та подачі страв, зокрема через те, що помідор подали нерізаним.

Джерело: скриншот із Facebook-сторінки Крихівецького ліцею

У коментарях також обговорювали окремі страви, подачу помідора, відсутність першої страви та використання посуду.

Водночас у коментарях лунали й зауваження щодо окремих страв. «А де перша страва? Не для дитинки, а для картинки», – написала користувачка.

Після появи критичних коментарів ліцей змінив фотографії у публікації. В історії змін публікації у Facebook зазначено, що о 15:26 із допису видалили три медіафайли та додали два нових. Серед доданих зображень є фото, яке схоже на згенероване за допомогою штучного інтелекту.

Історія змін допису Крихівецького ліцею у Facebook: о 15:26 із публікації видалили три медіафайли та додали два нових Скріншот історії змін допису Крихівецького ліцею у Facebook

На початковому фото їжу подано на яскраво-зеленому підносі. У великому відділенні розміщені макарони, поруч – цілий помідор та риба. На зображенні, яке згодом додали до публікації, піднос уже бірюзового кольору. Замість макаронів у великому відділенні зображена каша, з'явився огірок, а помідор уже нарізаний.

Результат перевірки зображення за допомогою CudekAI AI Image Detector: сервіс визначив ознаки згенерованого штучним інтелектом зображення Скриншот із сервісу AI Image Detector

Відрізняється і вигляд риби – на новому зображенні вона має іншу форму та спосіб подачі. На початковому фото хліб лежить у білій тарілці, тоді як на новому зображенні – у кольоровій.

Раніше «Главком» писав, що після початку нового навчального року в Чернівцях виникли питання до якості та подачі безкоштовного харчування школярів. Через ситуацію в одній зі шкіл міста призначили службову перевірку, а в інших закладах Буковини – позапланові моніторингові візити.